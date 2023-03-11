لاعب مغربي سابق: يجب تحرير “الكاف” من قبضة عصابة لقجع

دعا القائد الأسبق لِمنتخب المغرب عبد السلام وادو إلى تحرير الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، من قبضة العصابة التي يقودها مواطنه فوزي لقجع.

وقال عبد السلام وادو: “إن الشراكات الدبلوماسية الزّائفة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم مع الاتحادات الوطنية الأخرى، تحت ذريعة فشل البنية التحتية، لا تُشجّع هذه الاتحادات لِتجهيز نفسها بِبنية تحتية جديرة بِهذا الاسم، من أجل تطوير كرة القدم المحلية وتعليم شبابها”. في إشارة إلى معاقبة بعض المنتخبات الإفريقية بِحجّة عدم استجابة ملاعبها للمقاييس الدولية، ثم يطفو رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع إلى السّطح مستغلا عضويته بـ “الكاف” ومجلس “الفيفا”، لِعرض خدماته المزعومة وشراء ذمم مسؤولي هذه المنتخبات، بِخوض المقابلات في بلاد مراكش.

وأضاف عبد السلام وادو في أحدث تصريحات نقلها على لسانه موقع “أفريكا فوت يونايتد”: “لقد حان الوقت لِهذه المؤسسة الجميلة والرّائعة (الكاف) أن تستعيد سلطتها وجعل كرة القدم الإفريقية تتألّق”.

وعن انسحاب المغرب من منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين نسخة الجزائر 2023، أبدى عبد السلام وادو استياءه من توظيف بيدق “المخزن” لقجع للسياسة في الحقل الكروي، وقال: “لقد كان من الغباء والوقاحة الرّياضية اتّخاذ هذا القرار الذي أعاق حلم أطفالنا (المغربيين) في الدّفاع عن لقبهم في شان 2023. رأيت لاعبين وآباءهم من المنتخب المحلّي المغربي يذرفون الدّموع بعد قرار الانسحاب. لا يحقّ لِأحد أن يستخدم الحياة الرياضية لأطفالنا في المنتخب المحلّي المغربي ابتزازا في تصعيد جيوسياسي يجب تسويته بِواسطة السياسة والدبلوماسية. هذا النّوع من القرارات سيكون اغتيالا رياضيا لِجيل من اللاعبين.. سيكون جريمة”.