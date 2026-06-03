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رياضة

لاعب منافس لـ “الخضر” قد يغيب عن كأس العالم

الشروق الرياضي
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لاعب منافس لـ “الخضر” قد يغيب عن كأس العالم

يلفّ الغموض مشاركة اللاعب الدولي الأرجنتيني نيكو باز في كأس العالم 2026، بِسبب الإصابة.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان الحالي، لِحساب الجولة الأولى من دور مجموعات المونديال.

ويشكو صانع الألعاب نيكو باز (21 سنة) إصابة على مستوى الركبة، ولا يزال طبيب منتخب الأرجنتين لم يمنحه بعد رخصة خوض كأس العالم.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة الأرجنتينية، فإن الإصابة كانت تبدو هيّنة في بادئ الأمر، قبل أن تتعقّد. وأضافت أن لاعب نادي كومو الإيطالي سيضطرّ لِإجراء فحص طبي يومي، قبل أن يعرف مصيره لاحقا بِالمشاركة في المونديال أو الانسحاب.

ويُعدّ نيكو باز رمز الموجة الجديدة لِمواهب منتخب الأرجنتين، وقد لعب 8 مقابلات دولية منذ 2024، وسجّل هدفا واحدا.

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