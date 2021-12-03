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رياضة

لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”

سليم.ع
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لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”
لاعب منتخب لبنان نادر مطر

قال لاعب منتخب لبنان نادر مطر، أنه لا يمكن فتح اللعب أمام المنتخب الجزائري بالنظر إلى الفرديات التي يمتلكها. 

وأضاف نادر مطر في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء الجزائر: ” نحب لعب الهجوم، لكن يجب أن نعرف أمام من نلعب، لا يمكن فتح اللعب أمام منتخبات مثل الجزائر”.

وأكد لاعب منتخب لبنان، أن الدفاع أحسن طريقة في مباراة الجزائر، من أجل غلق المنافذ في وجه مهاجمي “الخضر”، وقال في هذا السياق: ” سندافع ونغلق المنافذ وسنعمل على التسجيل من خلال الهجمات المعاكسة”.

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