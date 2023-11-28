لاعب من أصل جزائري يقود أشبال فرنسا إلى نهائي المونديال

قاد لاعب من أصل جزائري منتخب فرنسا أشبال مساء الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم لِهذه الفئة.

وفاز أشبال فرنسا بِنتيجة (2-1) على نظرائهم من مالي، لِحساب نصف نهائي مونديال صنف أقلّ من 17 سنة، المنافسة الجارية أطوارها بِأندونيسيا.

وسجّل الهدف الثاني لِأشبال فرنسا متوسّط الميدان الهجومي إسماعيل بوناب في الدقيقة الـ 69 (الفيديو)، كما صنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 56 (الفيديو). عِلما أن منتخب مالي أشبال أنهى الشوط الأوّل لِمصلحته بِهدف لِصفر.

وفضلا عن بوناب، ضمّت صفوف أشبال “الديكة” لاعبا آخر من أصل جزائري، والأمر يتعلّق بِالمدافع أيمن سعدي، الذي شارك أيضا أساسيا ضدّ مالي.

واستفاد سعدي من اللّعب أساسيا في 4 مقابلات، وتابع نصفها من دكّة البدلاء، خلال هذه التظاهرة المونديالية. بينما شارك بوناب في مقابلتَين أساسيا، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في 4 مواجهات.

وتألّق بوناب بِتسجيله هدفَين في ربع ونصف النّهائيَين، وتوزيعه 3 تمريرات حاسمة.

ويخوض منتخب فرنسا أشبال المباراة النهائية أمام نظيره الألماني، بعد ظهيرة السبت المقبل.