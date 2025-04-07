لاعب من اتحاد العاصمة يتنفّس الصّعداء

يُمكن للاعب من فريق اتحاد العاصمة أن يُشارك في نهاية الموسم الحالي، بعد غياب له دام 6 أشهر.

وكان هذا اللاعب قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الركبة، وتحديدا تمزّق الأربطة الصليبية، في مطلع أكتوبر الماضي. أجبرته على إجراء عملية جراحية، والابتعاد عن الميادين.

وأجرى المهاجم غيلاس غناوي العملية الجراحية بِمستشفى “اسبيتار” القطري، بعد تنسيق بين “الفاف” وإدارة نادي اتحاد العاصمة.

وبدأ غيلاس غناوي يُجري الحصص المرانية الميدانية، لكن على انفراد مع مدرب اللياقة البدنية، كما ذكرته إدارة فريق “سوسطارة” مساء الإثنين.

وتلي هذه المرحلة التدريبات الجماعية، ثم استلام الضوء الأخضر لاحقا لِخوض المنافسات الرسمية.

وبقيت لِفريق اتحاد العاصمة 10 مقابلات في البطولة الوطنية، دون احتساب بلوغه ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، حيث يخوض لقاء الإياب هذا الأربعاء، ونصف نهائي كأس الجمهورية، المبرمجة محطّته في الـ 15 من أفريل الحالي.

ويأمل غيلاس غناوي اللحاق بِمقابلات فريقه اتحاد العاصمة، في انتظار الإشارة النهائية من طبيب النادي.

وفضلا عن غناوي، شارك متوسط الميدان إسلام مغيلي بِدوره في المران تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية. ولو أن إصابة هذا اللاعب ليست خطيرة، ويعود تاريخها إلى منتصف مارس الماضي.