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رياضة

لاعب من البارادو في طريقه إلى فرنسا

علي بهلولي
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لاعب من البارادو في طريقه إلى فرنسا
ح.م
حمزة موعلي بِزيّ النّخبة الوطنية.

يوشك اللاعب الدولي الجزائري حمزة موعلي أن يُغيّر الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المدافع حمزة موعلي (24 سنة) مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وهو لاعب مثّل أيضا ألوان المنتخبات الوطنية للأواسط والآمال والمحلّي.

ويقترب موعلي من الانضمام إلى نادي لافال الفرنسي، كما أوردته إذاعة هذا البلد “راديو أوكسجين”. التي أضافت أن لاعب الخط الخلفي الأيسر الجزائري بِصدد ترتيب الإجراءات الإدارية، قبيل إبرام الصفقة.

وثمّن التقني أوليفيي فرابولي مدرب فريق لافال القدرات الفنية للاعب موعلي، استنادا إلى المصدر المُشار إليه أعلاه.

وفي حال انضمامه إلى نادي لافال، يكون حمزة موعلي قد التحق بِمواطنه المهاجم زكريا نعيجي، الذي انتقل مُؤخّرا إلى الفريق الفرنسي ذاته.

وبِخصوص نادي لافال، فهو فريق ينتمي إلى بطولة فرنسا للدرجة الثانية.

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