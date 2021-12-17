لاعب من المولودية فيه شيء من بلومي والإسباني “غورديو”

يحوز فريق مولودية الجزائر لاعبا مُميّزا، تألّق في مواجهة الضيف وفاق سطيف بِرسم الجولة الثامنة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة مساء الجمعة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لطفي بن ابراهم. وانتهت لِمصلحة المولودية بِثنائية نظيفة.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسط الميدان فتح الله الطاهر، البالغ من العمر 27 سنة، والذي يرتبط مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ تنقضي مدّته في أكتوبر 2023.

وكان ابن بلدية بئر الجير (ولاية وهران) قد انضمّ إلى فريق المولودية عند نهاية الموسم الماضي، قادما من نادي جمعية الشلف.

وقدّم فتح الله الطاهر كرة على طبق لِزميله سامي فريوي، ولم يتردّد مهاجم المولودية في هزّ شباك وفاق سطيف بِالهدف الثاني.

وأثناء صناعته لِهذا الهدف (بِالقميص رقم “8” للمولودية)، ظهرت على اللاعب فتح الله الطاهر ملامح لا توجد سوى عند الأسطورة الأخضر بلومي، أو بِدرجة أقلّ نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا رافائيل غورديو. على غرار الأريحية في مداعبة الكرة، والأناقة في ترويضها، والمراوغة الماكرة، والتمريرة السحرية على طبق، وأيضا طريقة ارتداء الجوارب! بِالتمعّن الجيّد في صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.