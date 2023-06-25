لاعب من شبيبة القبائل مُرشّح للالتحاق بِالبطولة الفرنسية

كسيلة بوعالية بِزيّ نادي شبيبة القبائل.

ترغب إدارة نادٍ من بطولة القسم الأوّل الفرنسي، في انتداب لاعب يرتدي زيّ فريق شبيبة القبائل.

ويُمكن لِلصفقة أن تُبرم هذه الصّائفة، يقول الموقع الفرنسي “ألي باياد” في تقرير صحفي له نشره، الأحد.

ويتعلّق الأمر هنا بِمهاجم “الكناري” كسيلة بوعالية، الذي تتحمّس إدارة نادي مونبلييه الفرنسي للاستفادة من خدماته.

ويرتبط كسيلة بوعالية (22 سنة) مع نادي شبيبة القبائل بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي البطولة الوطنية للموسم الحالي، خاض بوعالية 19 مباراة بينها 15 مواجهة أساسيا، وسجّل 5 أهداف. كما سبق له ارتداء زيَّي المنتخب الوطني المحلّي والأولمبي.

وبِخصوص فريق مونبلييه، فقد تموقع في المركز الـ 12 ضمن لائحة ترتيب بطولة فرنسا للموسم المُنقضي. كما يضمّ في صفوفه مهاجم المنتخب الوطني الجزائري أواسط يانيس غرموش.