لاعب من مولودية وهران سيُواجه “الخضر” في تصفيات المونديال

يخوض لاعب من نادي مولودية وهران مباراة ضد المنتخب الوطني الجزائري، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر بِمتوسّط الميدان غابي إدوين موهوتسيوا (28 سنة) الذي انضمّ إلى فريق مولودية وهران في جويلية الماضي، لِمدة موسمَين (الصورة المدرجة أدناه). قادما من نادي جمعية الشلف.

وينتمي غابي موهوتسيوا إلى منتخب بوتسوانا، الذي سيُواجه “الخضر” بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو في الرابع من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

وأدرج الناخب الوطني البوتسواني مورينا راموريبولي اسم موهوتسيوا، رفقة 37 لاعبا آخر، ضمن قائمة موسّعة.

وكان موهوتسيوا قد لعب أساسيا ضد الجزائر، في مواجهة الذهاب داخل القواعد (فرانسيس تاون) بِتاريخ الـ 21 من مارس الماضي.

ومن أصل 38، يوجد لاعبان فقط ينشطان خارج البلد، أحدهما ذكرناه آنفا، والآخر في جنوب إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة البوتسواني في بيان له نشره مساء الثلاثاء، إن اللائحة ستُقلّص لاحقا.

وفضلا عن الجزائر، ستُواجه بوتسوانا منتخب الموزمبيق، خارج القواعد في الثامن من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.