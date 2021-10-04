لاعب مونبولييه السابق حزين لرحيل آندي ديلور

رفض وصف قرار اللاعب الجزائري بالخيانة

عبر اللاعب الفرنسي، تيجي سافانييه، نجم نادي مونبولييه الفرنسي، عن حزنه لرحيل نجم النادي السابق للنادي، الدولي الجزائري، آندي ديلور، مشيرا إلى أن الأخير ترك شرخا فنيا ونفسيا كبيرا داخل النادي وأثر على معنوياته كثيرا، من منطلق أن ديلور كان صديقه المقرب وشريكه المفضل داخل المستطيل الأخضر، قبل أن يبرز تفهمه لموقف الجماهير الغاضبة من رحيل ديلور دون تقاسم نفس أفكارهم.

وكان ديلور غادر نادي مونبولييه الفرنسي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لينضم لنادي نيس بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 10 ملايين يورو، ما خلف موجة استياء لدى جماهير نادي مونبولييه، التي اتهمته بالخيانة، وأثارت حتى غضب رئيس النادي، لوران نيكولا، الذي انتقد علانية الدولي الجزائري، وذهب إلى حد اتهامه بالخيانة وطعنه في الظهر، على اعتبار أنه كان وعده، حسبه، بالبقاء في النادي وحتى الاعتزال ضمن صفوفه.

واعترف قائد نادي مونبولييه، تيجي سافانييه، في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بتأثره الكبير بعد مغادرة ديلور للنادي، وقال: “لم نهضم رحيل ديلور جميعا..لأننا لم نكن ننتظر ذلك”، قبل أن يضيف: “آندي كان بمثابة أخي..كنا دائما مع بعضنا البعض، وحتى الآن نحن في اتصال يومي مع بعضنا البعض”، وأكد: “الآن لقد رحل وعلينا احترام قراره والتفكير في أنفسنا”، وختم: “ديلور في مونبولييه أصبحت قصة من الماضي”، سافانييه تفهم تصرف الجماهير بخصوص رحيل ديلور، وقال ردا على هذا السؤال: “إنه رأي الجماهير..من حقها التفكير بالطريقة التي تريد”، وأضاف: “لقد كانوا في مثل موقفنا لم يتوقعوا رحيل آندي”، وأردف: “ديلور هو من مدينة مونبولييه..لقد كان روح النادي وقائده، ولهذا شعرت الجماهير وكأنها تعرضت للخيانة”، قبل أن يشدد: “مرة أخرى هذا رأيهم وليس رأيي”.

يجدر الذكر، أن آندي ديلور استبعد من تربص المنتخب الوطني ومباراة النيجر المزدوجة بقرار انضباطي من الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي لم يتجرع منشورا سابقا لنجم نادي نيس الفرنسي على حسابه الرسمي في “انستغرام”، كان نشره شهر سبتمبر الماضي بعد مباراة جيبوتي، وهو ما اعتبره مدرب “الخضر” رسالة موجهة له، والدليل على أن إبعاد ديلور هو قرار انضباطي وليس فنيا، هو استدعاء بلماضي لكل من عمورة وكبال لتعويض المهاجمين المصابين في التشكيلة الوطنية.