لاعب مُغترب سَيُرافق آيت نوري إلى بيت “الخضر”

يظهر أن إعلان اللاعب الجزائري المُغترب ريان آيت نوري عن تفضيله لـ “الخضر” بدلا من منتخب فرنسا، سيُشجّع زملاء ومواطنين له على اقتفاء الأثر.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر المدافع آيت نوري العلمَ الجزائريَّ. في إشارة واضحة إلى أنه يفتخر بِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء” في المستقبل القريب.

وقام اللاعب الجزائري المُغترب الآخر ياسين عدلي بِالتفاعل مع منشور آيت نوري، وضغط على أيقونة الإعجاب. الأمر الذي يُعطي الإنطباع بِأن متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي يرغب بِدوره في الالتحاق بـ “الخضر”.

ويتقاطع آيت نوري (21 سنة) وعدلي (22 سنة) في نقطة كونهما مثّلا ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، ما يُجبر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم على تقديم طلب إلى “الفيفا” لِجلب رخصتَيهما الدوليتَين.