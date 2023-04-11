لاعب مُغترب في مُفترق الطرق بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا

يوجد اللاعب المُغترب ريان شرقي في مُفترق الطرق، وقد يرتدي في المُستقبل القريب زيّ المنتخب الوطني الجزائري أو الفرنسي أو الإيطالي.

وأبصر ريان شرقي (19 سنة) النّور بِفرنسا، من والدَين جزائريَين، مع انتماء الجدّة (أمّ الأب) إلى إيطاليا.

وسبق للمهاجم (وأيضا متوسّط ميدان هجومي) شرقي أن مثّل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنه لم يلعب لِأي منتخب على مستوى الأكابر. ووفقا للوائح “الفيفا”، يُمكنه تغيير الجنسية الرياضية.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الثلاثاء، أن اسم شرقي مُدوَّنٌ في مفكّرة الناخب الوطني روبيرتو مانشيني، وقد يُوجّه إليه الدّعوة في مباراة إسبانيا شهر جوان المُقبل، بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية. أو في سبتمبر القادم زمن مواجهتَي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، لِحساب تصفيات بطولة أمم أوروبا.

وأضافت أن ريان شرقي يبقى أيضا محلّ اهتمام جزائري وفرنسي.

وكان مانشيني قد جلب لاعبا “أجنبيا” إلى منتخب إيطاليا، في مواجهتَي إنجلترا ومالطا أواخر مارس الماضي، ضمن إطار تصفيات “أورو” 2024. والأمر يتعلّق بِالمهاجم الأرجنتيني ماتيو ريتيغي.

وأبصر ريتيغي (23 سنة) النّور بِالأرجنتين، ويرتدي زيّ النادي المحلّي تيغري، لكنّه ينحدر من أسرة إيطالية هاجرت في تاريخ سابق إلى أمريكا اللاتينية، واستقرّت هناك واكتسبت جنسية الأرجنتين.

أمّا صحيفة ليكيب” الفرنسية وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، فذكرت أن شرقي يرغب في المشاركة مع آمال “الديكة” في أولمبياد العاصمة باريس صيف 2024. وأن وجهته إلى منتخب فرنسا للأكابر أقرب إليها من “الخضر” وإيطاليا.

وعلى مستوى الأندية، يُمثّل شرقي ألوان أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وفي الموسم الحالي، شارك ريان شرقي في 19 مباراة أساسيا، لها صلة بِبطولة فرنسا وكأس هذا البلد. وسجّل 4 أهداف، كما وزّع 5 تمريرات حاسمة.