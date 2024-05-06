لاعب مُغترب يبعث رسالة إلى سعدي وبيتكوفيتش

أبدى لاعب جزائري شاب ومغترب رغبته في تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”. قائلا إنه ينتظر بِفارغ الصّبر التفاتة من “الفاف” أو النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب سفيان شادر (23 سنة)، الذي ينشط في عدّة مراكز، وهي متوسط ميدان ومهاجم وجناح. مُستعملا قدمه اليّمنى.

وقال سفيان شادر في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “سيكون اللّعب مع الجزائر بِمثابة حلم. لا، بل تحوّل إلى هدف. من جهتي، أعتقد أنّني أستطيع اللّعب في المنتخب الوطني الجزائري. إذا اتّصل بي شخص ما غدا، فلن أكون سخيفا. أعلم أنه يُمكنني تقديم أداء أفضل، ويُمكنني التحسّن”.

ويرتدي شادر زي نادي لوسيرن المنتمي إلى بطولة القسم الأوّل السويسري، منذ صيف 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025. بعدما مثّل ألوان فريق ملعب لوزان من البلد ذاته، ونادي كليرمون الفرنسي.

وفي الموسم الحالي، خاض شادر 24 مباراة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وسجّل 4 أهداف كما وزّع تمريرة حاسمة.

ولم يسبق لِسفيان شادر أن مثّل ألوان أيّ منتخب، وفي جميع الأصناف. ما يعني أنه غير مُجبر على المرور عبر أروقة “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.