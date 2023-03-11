لاعب مُغترب يستلم دعوتَين من الجزائر وفرنسا

استلم لاعب جزائري مُغترب دعوتَين لِتمثيل ألوان منتخبَي “مُحاربي الصّحراء” وفرنسا لِكرة القدم.

ووجّه التقني سيلفان ريبول مدرب منتخب فرنسا لِصنف أقّل من 23 سنة الدّعوة إلى المدافع الأيسر جوين حجام. كما ذكره الموقع المحلّي “فوت ميركاتو”، السبت. وأضاف أن اللاعب يوجد في مُفترق الطرق، كونه استلم دعوة أخرى من الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وسبق للاعب جوين حجام (20 سنة في الـ 26 من مارس المقبل) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنّه لم ينشط في صفوف أكابر هذا البلد. الأمر الذي يسمح له بِتغيير الجنسية الرّياضية والالتحاق بـ “الخضر”، وفقا للوائح “الفيفا”.

وأبصر جوين حجام النّورَ بِفرنسا عام 2003، من أبوَين جزائريَين (الحاج وفتيحة) مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد.

ويرتبط جوين حجام مع نادي نانت الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي وتنقضي في صيف 2027. مُزاملا لِمهاجم المنتخب الوطني الجزائري أندي ديلور.

وخاض جوين حجام 7 مقابلات بِزيّ فريق نانت في بطولة فرنسا للقسم الأوّل، يوجد بينها 6 مواجهات شارك فيها أساسيا، ووزّع تمريرة حاسمة. علما أنه استهلّ الموسم الحالي مع نادي باريس في دوري الدرجة الثانية.