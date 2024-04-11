لاعب مُغترب يطرق باب “الخضر”

أمين شياخة بِزيّ نادي كوبنهاغن الدانماركي لِأقلّ من 19 سنة.

فتح لاعبٌ جزائريٌّ شاب ومُغترب باب التأويلات على مصراعَيه، حول إمكانية انضمامه لاحقا إلى صفوف المنتخب الوطني.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر اللاعب الفتيّ أمين شياخة (18 سنة) صورة له وهو يدعو الله، وقد لفّها العلم الجزائري. وهو ما أوّله متابعوه بِإمكانية ارتدائه زيّ “الخضر” في المستقبل القريب.

وأبصر أمين شياخة النّور بِالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن عام 2006، من أسرة جزائرية مهاجرة.

ويُمثّل المهاجم أمين شياخة حاليا ألوان منتخب الدانمارك لِفئة أقلّ من 18 سنة، كما يرتدي زيّ النّادي المحلّي كوبنهاغن لِصنف أقلّ من 19 سنة، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2025.

وخلال الموسم الحالي، شارك أمين شياخة في 24 مباراة لها صلة بِكلّ المنافسات الرّسمية للأندية. وسجّل 15 هدفا، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج لقطات لِمُقابلات خاضها أمين شياخة في العام الماضي، وأهداف سجّلها، بِزيّ نادي كوبنهاغن الدانماركي لِأقلّ من 19 سنة (إضغط هنا).