لاعب مُغترب يطرق بيت “الخضر” مرفوقا بِمحرز

أبدى لاعب جزائري شاب وواعد ومُغترب رغبة في الالتحاق بِصفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وفضّل هذا اللاعب التقاط صورة مع رياض محرز سهرة الثلاثاء، بِمدينة بريستل الإنجليزية. كما أهداه قائد “الخضر” قميصه الخاصّ بِنادي مانشستر سيتي.

ويتعلّق الأمر بِمتوسّط الميدان أيمن بن عروس (19 سنة)، المُحترف في نادي بريستل سيتي مِن بطولة القسم الثاني الإنجليزي.

وواجه فريق مانشستر سيتي مُنافسه ومُضيّفه نادي بريستل سيتي، بِرسم الدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا. وبعد إسدال السّتار التقى محرز بِبن عروس، كما أظهره هذا اللاعب، الأربعاء، في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وإذا كان محرز قد شارك في هذه المباراة ووزّع تمريرة حاسمة، فإن أيمن بن عروس غاب عن صفوف فريقه بريستل سيتي بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة الهلالية)، تعرّض لها مُؤخّرا وأنهت موسمه قبل الآوان.

وأبصر أيمن بن عروس النّور بِمدينة بريستل الإنجليزية في صيف 2003، مِن أب جزائري مُهاجر وأمّ تنتمي إلى هذا البلد الأوروبي.

ويرتبط بن عروس مع نادي بريستل سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. كما ارتدى زيّ منتخب إنجلترا أشبال في مناسبتَين عام 2020. وهنا تسمح له لوائح “الفيفا” بِتغيير الجنسية الرّياضية والإنتقال إلى الجزائر، ذلك أنه لم يلعب لقاءً رسميا مع منتخب الأكابر لِأيّ بلد