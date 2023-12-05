لاعب مُغترب يطلب من بلماضي جلبه إلى “كان” 2024

ناشد لاعب جزائري مُغترب النّاخب الوطني جمال بلماضي، بِجلبه إلى صفوف “الخضر” للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

ويستعدّ بلماضي بِواسطة اتحاد الكرة الجزائري، إلى إرسال قائمة أوّلية تضمّ 55 لاعبا قد يُشاركون في البطولة القارّية، تستلمها “الكاف” في آجال لا تتجاوز الـ 14 من ديسمبر الحالي. ثمّ تتقلّص اللائحة إلى عدد يتراوح ما بين 23 و27 لاعبا (حسب رغبة كلّ مدرب)، قبل مساء الـ 3 من جانفي المقبل.

وقال اللاعب إيلان قبال إنه يجتهد لِكي يعود إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، بعد أن حضر تربّصا دوليا بِمركز سيدي موسى في خريف 2021، وبِدعوة من بلماضي (الصورتان المُدرجتان). لكنّه لم يلعب أيّ لقاء مع “مُحاربي الصّحراء”.

وأضاف في شريط فيديو بثّته رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، الثلاثاء، أنه يُمنّي النّفس بِالمشاركة مع الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. عِلما أنه لم يسبق لِهذا اللاعب المشاركة مع أيّ منتخب وفي كلّ الأصناف.

ويرتبط متوسّط الميدان الهجومي قبال (25 سنة) مع نادي باريس من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتابع قبال يقول إن قدوم لاعبين إلى بيت “الخضر” في الآونة الأخيرة، وضرب مثلا بِغويري وعوّار. شجّعه على هذا الطلب الذي تقدّم به.

واختتم إيلان قبال تصريحاته قائلا إنه في حال عدم خوض “كان” 2024، فإنه يأمل مرّة أخرى أن يلتفت إليه بلماضي في تصفيات كأس العالم 2026. رغم اعترافه بِأنّه ينشط في مركز يُعاني منه المنتخبُ الوطنيُّ “التّخمةَ”.

وشارك إيلان قبال هذا الموسم في 16 مباراة أساسيا، من أصل 17 مواجهة لِنادي باريس في بطولة فرنسا للقسم الثاني. وسجّل 4 أهداف، ووزّع 5 تمريرات حاسمة.

ويُشير توقيت سهرة الثلاثاء إلى موعد آخر تمريرة حاسمة لِإيلان قبال، مساهما في فوز فريق نادي باريس بِنتيجة (2-0) على الضّيف فريق رودي، في مباراة لِحساب الجولة الـ 17 من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.