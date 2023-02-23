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رياضة

لاعب مُغترب يمتدح محرز ويرغب ” بِاحتشام” في تمثيل الجزائر

علي بهلولي
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لاعب مُغترب يمتدح محرز ويرغب ” بِاحتشام” في تمثيل الجزائر
ح.م
بدر الدين بوعناني بِزيّ نادي نيس.

ترك اللاعب الجزائري المُغترب بدر الدين بوعناني الانطباع بِأنه يرغب في تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

وكان المهاجم بوعناني قد لعب أساسيا في صفوف منتخب فرنسا لِأقلّ من 18 سنة، وساهم في إحرازه ذهبية ألعاب البحر المتوسّط بِوهران في الصيف الماضي. لكنّه لم يُمثّل ألوان أكابر “الدّيكة”.

وقال بوعناني البالغ من العمر 18 سنة: “محرز هو قدوتي رياضيّا. أستلهم منه كثيرا من الإبداع. تُعجبني طريقته في تحييد المدافعين. لا تعرف متى يُسدّد الكرة أو متى يُراوغ. يُروّض الكرة بِطريقة خرافية، ويملك ذكاءً مُذهلا”.

وعن طموحاته المستقبلية، عدّد مهاجم فريق نيس في مقابلة صحفية أدلى بها لِمجّلة “أونز مونديال” الفرنسية ونشرت تفاصيلها، الخميس، عديد الرّغبات. بينها خوض منافسة كأس العالم.

ولم يذكر بوعناني اسم المنتخب الذي يتمنّى أن يُمثّل ألوانه، ولكنّ ذكره لِقائد “محاربي الصّحراء” ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف عن جزء من “أحلام” هذه اللاعب الفتيّ والواعد. كما أن والده (مُغترب بِفرنسا من وهران/ مارس الكرة سابقا في منصب حارس مرمى) صرّح مرارا بِأنه لا يرى ابنه مُستقبلا سوى وهو يرتدي قميص “الخضر”.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط بوعناني مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وفي الموسم الحالي، خاض بدر الدين بوعناني 5 مقابلات مع فريق نيس في بطولة فرنسا، يوجد بينها مواجهتان شارك فيهما أساسيا. ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

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