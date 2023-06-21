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رياضة

لاعب مُغترب يُثير الجدل بِإمكانية تدعيمه صفوف “الخضر”

علي بهلولي
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لاعب مُغترب يُثير الجدل بِإمكانية تدعيمه صفوف “الخضر”
الأرشيف
ريان شرقي بِزيّ نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

أثار لاعب جزائري مُغترب الجدل، بِإمكانية ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” في المستقبل القريب.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في آخر مُؤتمر صحفي نشّطه، ألمح إلى إمكانية تعزيز صفوف “الخضر” بِلاعبين مغتربين جدد، في محطّة سبتمبر المقبل.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة “إنستغرام”، أبدى ريان شرقي انبهاره بِحمل حسام عوّار قميص المنتخب الوطني الجزائري في مواجهة تونس. كما يُظهره المنشور المُدرج أدناه.

وترك شرقي الانطباع لدى الجمهور الجزائري، بِأنّه سيقتفي أثر عوّار، ويلتحق في أقرب الآجال بـ “الخضر”.

وسبق لِصانع الألعاب شرقي (19 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنّه لم يلعب أيّ لقاء مع أكابر “الديكة” سواء رسميا كان أو ودّيا. الأمر الذي يسمح له وفقا للوائح “الفيفا” بِتغيير الجنسية الرّياضية.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط ريان شرقي مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

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