لاعب مُغترب يُصرّح: تمثيل ألوان الجزائر مفخرة

أبدى اللاعب الجزائري المغترب بِفرنسا سمير شرقي تحمّسه، لِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

ويرتدي سمير شرقي (23 سنة) زيّ نادي باريس من بطولة القسم الثاني الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وقال شرقي في أحدث تصريحات له نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “اللّعب لِمصلحة منتخب الجزائر مفخرة، لكن لِحدّ الآن لم يتّصل بي أيّ مسؤول في اتحاد الكرة الجزائري أو المنتخب. حاليا أنا أركّز على إنهاء الموسم الكروي مع نادي باريس بِأفضل طريقة ممكنة”.

وينشط شرقي في منصب مدافع، ويملك مقوّمات بدنية معتبرة: 1.85م و78 كلغ. وخاض هذا الموسم 33 مباراة، من أصل 37 مواجهة لِفريقه باريس في بطولة القسم الثاني الفرنسي، يوجد بينها 31 مقابلة أساسيا، وسجّل هدفا.

وساهم شرقي مساء السبت الماضي، في صنع فوز فريقه باريس بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي أميان، بِرسم الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني. حيث سجّل الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 50 (شريط الفيديو المُدرج أدناه/ بِالضّغط على عبارة Regarder sur YouTube).

ويتموقع نادي باريس رابعا في جدول الترتيب، وكاد يخطف إحدى التأشيرات الثلاث المرصودة للصّعود إلى “اللّيغ 1”.

ولم يسبق لِشرقي أن ارتدى زيّ أيّ منتخب لدى الفئات الصغرى، ما يعني أن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم لن يلجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية. وطبعا قبل ذلك، يبقى الناخب الوطني جمال بلماضي هو المسؤول الوحيد عن تقييم قدرات هذا اللاعب، وحسم أمر أهليته لِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء” من عدمها.

ويكون مُمثّلو أعمال سمير شرقي قد انتهزوا فرصة اقتراب موعد تصفيات كأس أمم إفريقيا، واستعداد بلماضي هذه الأيّام لِضبط قائمة اللاعبين. فراحوا يُروّجون لِاسم هذا المدافع فوق منبر إعلامي فرنسي.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري الزائر الأوغندي والمضيف التنزاني، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، على التوالي. لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات “كان” 2023.