لاعب مُغترب يُمارس ضغطا على “الفاف” أقرب إلى الابتزاز

يضغط لاعب شاب ومُغترب بِطريقته الخاصّة على اتحاد الكرة الجزائري والناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل جلبه إلى “الخضر”.

وسبق لِهذا اللاعب أن استلم دعوة المنتخب الوطني الجزائري أواسط في ديسمبر 2020، فلبّى النّداء. قبل أن يُغادر تربّص مركز سيدي موسى بِداعي الإصابة.

وقال المهاجم حسين تواتي (21 سنة) إنّه يُثمّن محطّته الجزائرية، رغم قصر مدّتها. وأضاف أنه يحلم بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”.

وتابع تواتي يقول إنّه يطمح أيضا إلى تمثيل ألوان المغرب. مُشيرا إلى اقتراب موعد بطولة إفريقيا للآمال (صنف أقلّ من 23 سنة)، التي تنطلق بِبلاد مراكش في الـ 24 من جوان الحالي. وذلك في تصريحات أدلى بها لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي ونشرها سهرة الأربعاء. عِلما أن هذه المنافسة مُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وأبصر تواتي النّور بِفرنسا عام 2001، من أب مغربي وأمّ جزائرية، مُهاجرَين ومُقيمَين بِفرنسا.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط حسين تواتي مع نادي سيرفات دو جنيف السويسري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وبِهذا الصّدد، قال إنّه يُمنّي النّفس بِالظّفر بِعقد احترافي مع فريق ينشط في البطولة الألمانية.