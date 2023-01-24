لاعب مُغترب يُوجّه رسالة إلى بلماضي

وجّه لاعب جزائري شاب ومُغترب بِفرنسا رسالة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي.

ويلعب “الخضر” مُقابلتَين أمام النيجر في أواخر مارس المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال حيماد عبدلي إنه سيكون جدّ سعيد لو وجّه إليه بلماضي الدّعوة للمشاركة في مُواجهتَي النيجر.

وينحدر حيماد عبدلي (23 سنة) من أب جزائري وأمّ من المارتينيك (جزيرة تقع ما بين قارتَي أمريكا الشمالية والجنوبية وتابعة للسّيادة الفرنسية).

وأضاف في تصريحات للإعلام الفرنسي إنه سيجتهد لِكي يحجز مقعدا في صفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وأطلق عبدلي هذه التصريحات الإعلامية بعد أن شارك أساسيا في مباراة فريقه أونجي والمُنافس نادي أولمبيك ستراسبورغ، بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا، السبت الماضي.

وينشط عبدلي في منصب صانع ألعاب بِزيّ نادي أونجي منذ الصيف الماضي، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وخاض اللاعب الجزائري المُغترب 12 مباراة هذا الموسم، لها صلة بِبطولة وكأس فرنسا، وشارك في نصف المواجهات أساسيا بِألوان فريق أونجي.

ولم يسبق للاعب حيماد عبدلي أن مثّل ألوان أيّ منتخب وفي جميع الأصناف، ما يجعل التحاقه بـ “الخضر” (طبعا، إذا وافق بلماضي) أمرا سلسا دون المرور على أروقة “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.