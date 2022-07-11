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رياضة

لاعب مِن المنتخب الأولمبي بِصدد تغيير الوجهة في فرنسا

علي بهلولي
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لاعب مِن المنتخب الأولمبي بِصدد تغيير الوجهة في فرنسا
ح.م
نسيم بن عيسى في ودّية للمنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الفلسطيني، في أواخر ماي 2022.

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري الشاب نسيم بن عيسى، لِتغيير الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وينشط متوسط الميدان نسيم بن عيسى (20 سنة) في فريق الأواسط لِنادي نيس الفرنسي، منذ صيف 2021.

وكان نسيم بن عيسى قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 23 سنة، في الدورة الدولية الودّية التي احتضنتها فرنسا، ما بين أواخر ماي ومنتصف جوان الماضيَين. وقبل ذلك بِأيّام قلائل، حضر وقائع مواجهتَين ودّيتَين أمام الفريق الأولمبي فلسطيني.

واقترب بن عيسى من الانتقال إلى فريق شاتورو، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في أحدث تقرير له بِهذا الشأن.

وقبل فريقَي نيس وشاتورو، كان نسيم بن عيسى قد استهلّ مشواره في مدرسة نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان فريق شاتورو قد تموقع خامسا، في لائحة ترتيب بطولة القسم الفرنسي الثالث للموسم المُنقضي.

ويضمّ فريق شاتورو الفرنسي في صفوفه أيضا لاعبا جزائريا آخر، والأمر يتعلّق بِمتوسط الميدان وابن سعيدة المُغترب سفيان دهام (26 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

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