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رياضة

لاعب نيجيري يخترع اسم فريق للمشاركة في كأس العالم للشباب

عمر سلامي
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لاعب نيجيري يخترع اسم فريق للمشاركة في كأس العالم للشباب
ح.م
دانييل باميي

أثار لاعب منتخب نيجيريا لأقل من 20 سنة دانييل باميي، جدلا كبيرا، بعد أن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقات بشأنه.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعب قد اخترع فريقا اسمه “يوم يوم.إف.سي” لا يوجد في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي لاعب مسجل في “فيفا” ينتمي لهذا الفريق الذي لا أثر له على الإطلاق، وهو ما جعل التساؤلات تتزايد حول المعايير التي جرى على أثرها اختيار اللاعب للانضمام إلى قائمة منتخب نيجيريا في المونديال.

وتابعت “ماركا” : “رغم انتشار شائعات حول وجود الفريق في مدينة أبوجا، إلا أن الحكومة النيجيرية نفت ذلك تماما”.

وبدأ المدافع الأيمن مشاركته مع نيجيريا في كأس العالم لأقل من 20 سنة، المقامة حاليا في الأرجنتين، قائدا للمنتخب.

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