لاعب نيجيري يخترع اسم فريق للمشاركة في كأس العالم للشباب

أثار لاعب منتخب نيجيريا لأقل من 20 سنة دانييل باميي، جدلا كبيرا، بعد أن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقات بشأنه.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعب قد اخترع فريقا اسمه “يوم يوم.إف.سي” لا يوجد في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

😳 Un futbolista se inventa un club… para poder jugar en el Mundial Sub 20 https://t.co/QVIJ5uq7da — MARCA (@marca) May 26, 2023

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي لاعب مسجل في “فيفا” ينتمي لهذا الفريق الذي لا أثر له على الإطلاق، وهو ما جعل التساؤلات تتزايد حول المعايير التي جرى على أثرها اختيار اللاعب للانضمام إلى قائمة منتخب نيجيريا في المونديال.

😳🇳🇬 Daniel Bameyi, capitán de Nigeria en el Mundial Sub-20, fue inscripto en la FIFA como jugador del Yum Yum FC, un club que ¡NO EXISTE! Cuentan que lo inventó el propio jugador para formar parte de su selección… ❌ pic.twitter.com/M1SYoVEGQN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 26, 2023

وتابعت “ماركا” : “رغم انتشار شائعات حول وجود الفريق في مدينة أبوجا، إلا أن الحكومة النيجيرية نفت ذلك تماما”.

وبدأ المدافع الأيمن مشاركته مع نيجيريا في كأس العالم لأقل من 20 سنة، المقامة حاليا في الأرجنتين، قائدا للمنتخب.