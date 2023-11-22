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رياضة

لاعب نيجيري يُهدي لِجدّته سفرية إلى ألمانيا

الشروق الرياضي
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لاعب نيجيري يُهدي لِجدّته سفرية إلى ألمانيا
ح.م

أهدى اللاعب الدولي النيجيري فيكتور بونيفاس لِجدّته، سفرية إلى ألمانيا.

ونشر فيكتور بونيفاس صورتَين تُظهرانه رفقة جدّته على متن الطائرة، بِاتّجاه ألمانيا، حيث يرتدي زيّ نادي بايرن ليفركوزن.

ولم يُوضّح المهاجم النيجيري سبب الهدّية، واكتفى بِذكر أنه اصطحب معه جدّته في هذه السفرية إلى بلاد “الجيرمان”. وذلك في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان فيكتور بونيفاس قد شارك مع منتخب بلاده نيجيريا، في مواجهتَي اللوزوطو وزيمبابوي، الخميس والأحد الماضيَين، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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