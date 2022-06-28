لاعب هولندي قد ينهي قصة بن رحمة مع وستهام الإنجليزي

اللاعب الجزائري باشر التحضيرات الموسمية مع النادي

يستعد نادي وستهام الإنجليزي لعقد صفقة مدوية، من خلال ضم الدولي الهولندي، أرنوت دانجوما، نجم نادي فياريال الإسباني، خلال فترة التحويلات الصيفية، ما قد يهدد مكانة الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الذي لا يحظى بثقة المدير الفني لـ”الهامرز”، ديفيد مويس.

وتواجد بن رحمة، الأحد الماضي، في أول يوم من تدريبات نادي وستهام مع بدء التحضيرات للموسم الجديد، لكن ذلك قد لا يضمن له البقاء مع الفريق الموسم المقبل، على اعتبار أنه لا يحظى بثقة المدير الفني، ديفيد مويس، وقال موقع “تيم تالك” إن إدارة وستهام مصممة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي، الذي قدم مستويات جيّدة، مع نادي فياريال في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأسهم دانجوما في وصول النادي الإسباني إلى المربع الذهبي للمسابقة، بعد أن سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 11 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وأكد ذات المصدر أن إدارة “الهامرز” تواصلت مع نظيرتها الإسبانية، وتوقع أن تصل الصفقة إلى حدود 36 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن ديفيد مويس لا يزال واثقًا من قدرة النادي على إبرام صفقة مع فياريال رغم حديث مصادر إسبانية عن رغبة النجم الهولندي في الانتقال إلى ناد يشارك الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويرى الكثير من المتابعين بأن ضم وست هام للدولي الهولندي سيهدد بنسبة كبيرة جدّا مكانة نجم “الخضر”، سعيد بن رحمة، خاصة في ظل العلاقة المتوترة للأخير مع ديفيد مويس، ويمكن لدانجوما أن يلعب على الجناح وحتى كمهاجم صريح، وهما خياران فنيان يرجحان كفته على حساب بن رحمة، ورغم أن بن رحمة لا يحظى بثقة مويس إلا أن جماهير وستهام تدعم بقوة بقاء اللاعب الجزائري، بدليل أن حساب “وستهام نيوز” على “تويتر” نشر تغريدة تحمل الكثير من الآمال، من خلال عقد مقارنة بين أرقام جارون بوين (أفضل لاعب في وستهام الموسم الماضي)، وأرقام الدولي الجزائري.

وكان بوين سجل أرقاما تصاعدية من موسمه الأول إلى الموسم الثالث الذي عرف وصوله إلى ذروة تألقه مع “المطارق” (الموسم الماضي)، في حين قضى بن رحمة موسمين وبأرقام تصاعدية أيضا، ورشح حساب “وست هام نيوز” اللاعب الجزائري ليحصد أرقاما أفضل هذا الموسم على غرار جارود بوين.