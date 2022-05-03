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رياضة

لاعب هولندي يعترف بتطوّر مستوى رامز زروقي

توفيق عمارة
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لاعب هولندي يعترف بتطوّر مستوى رامز زروقي

أشاد لاعب نادي تفينتي الهولندي، ريكي فان فولزفينكل، بزميله في الفريق، الجزائري رامز زروقي، مبرزا سعادته الكبيرة بتطور مستواه هذا الموسم مع تفينتي إلى درجة ترشيحه للرحيل عن النادي هذا الصيف، معترفا بأن صدمة إقصاء المنتخب الجزائري من التأهل إلى كأس العالم 2022 قد يكون لها تأثير بارز في حسم مستقبل اللاعب الجزائري.

وقال مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق في تصريحات لقناة “أو أس بي أن” الهولندية ردا على سؤال متعلق برأيه في تطور مستويات زروقي: “أنا سعيد بتطوّر رامز زروقي وأتمنى بقاء لعام آخر في نادي تفينتي”.

ويُصّر نادي تفينتي الهولندي على بقاء رامز زروقي في الفريق لموسم إضافي على الأقل، خاصة في ظل ترقب مشاركة النادي في مسابقة أوروبية الموسم المقبل، على اعتبار أنه يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الهولندي حاليا برصيد 62 نقطة، وقبل 3 مراحل من اختتام “الأرديفيزي”.

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