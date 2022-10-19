“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

اعترفت شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الاسمنت، بتورّطها في الاتهامات الموجّهة إليها بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بين أوت 2013 وأكتوبر 2014.

وأعلنت “لافارج” يوم الثلاثاء في بيان، أنها ستسدّد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، لمساعدتها جماعات إرهابية، منها تنظيم داعش في سوريا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد ورد في جلسة المحاكمة، أن الشركة أقرّت بالذنب، في الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.

وتواجه “لافارج”، التي أصبحت جزءا من شركة “هولسيم” السويسرية منذ 2015، اتهامات أخرى في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وتعود القضية إلى قيام فرع “لافارج” في سوريا، بدفع أموال للجماعات الإرهابية، مقابل حماية عمال مصنعها هناك.

وفي 2017، اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا “لافارج” بدفع 13 مليون يورو للجماعات المسلحة بين 2011 و2015، للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.