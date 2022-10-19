-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: تنبيه حول موجة حر عبر 9 ولايات ساحلية وداخلية
العالم

“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

الشروق أونلاين
  • 382
  • 0
“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
أرشيف
لافارج تعترف بتورطها في تمويل الإرهاب

اعترفت شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الاسمنت، بتورّطها في الاتهامات الموجّهة إليها بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بين أوت 2013 وأكتوبر 2014.

وأعلنت “لافارج” يوم الثلاثاء في بيان، أنها ستسدّد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، لمساعدتها جماعات إرهابية، منها تنظيم داعش في سوريا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد ورد في جلسة المحاكمة، أن الشركة أقرّت بالذنب، في الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.

وتواجه “لافارج”، التي أصبحت جزءا من شركة “هولسيم” السويسرية منذ 2015، اتهامات أخرى في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وتعود القضية إلى قيام فرع “لافارج” في سوريا، بدفع أموال للجماعات الإرهابية، مقابل حماية عمال مصنعها هناك.

وفي 2017، اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا “لافارج” بدفع 13 مليون يورو للجماعات المسلحة بين 2011 و2015، للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.

مقالات ذات صلة
الخارجية اللبنانية: نأمل أن يكون “اعلان الجزائر” منعطفاً لتحقيق الوحدة الفلسطينية

الخارجية اللبنانية: نأمل أن يكون “اعلان الجزائر” منعطفاً لتحقيق الوحدة الفلسطينية

الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

مالي تهدّد فرنسا باللجوء إلى “حقّها في الدفاع عن النفس”

مالي تهدّد فرنسا باللجوء إلى “حقّها في الدفاع عن النفس”

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

إندونيسيا تقرر هدم ملعب كرة قدم بعد حادثة مقتل 174 شخصا

إندونيسيا تقرر هدم ملعب كرة قدم بعد حادثة مقتل 174 شخصا

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرتين روسيتين في ألاسكا

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرتين روسيتين في ألاسكا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد