لافان وافق على التمديد.. وطالبنا بحضور 2000 متفرج في نصف نهائي كأس الكاف

المدير الرياضي لشبيبة القبائل كمال عبد السلام:

أكّد المدير الرياضي لشبيبة القبائل كمال عبد السلام، أنّ إدارة النادي طلبت من السلطات، السماح بحضور 2000 متفرج، في مقابلة الدور النصف النهائي إياب من كأس الكونفدرلية الافريقية ضدّ نادي كوتون سبور الكاميروني، المقررة يوم الأحد المقبل بالملعب الأولمبي 5 جويلية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

وأوضح عبد السلام، قائلا: “بعد رفض السلطات حضور 10 آلاف متفرج، وفق ما تسمح به الكونفدرالية الإفريقية، راجعنا هذا الرقم واقترحنا حضور 2000 متفرج، في محاولة منا لإرضاء الأطراف الممولة للفريق وبعض عشاق الشبيبة الذين يحرصون على مساندة فريقهم في هذه المقابلة الهامة.

وقطع فريق شبيبة القبائل خطوة عملاقة نحو التأهل للمقابلة النهائية، بعد فوزه الثمين يوم الأحد الفارط خارج القواعد في مقابلة الذهاب التى جرت بياوندي بنتيجة (2-1).

وكانت الكونفدرالية الافريقية، قد أعطت موافقتها يوم الجمعة الماضي، على حضور 10 آلاف مناصر في مقابلتي الدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية بين كوتون سبور الكاميروني وشبيبة القبائل ونادي بيراميدس المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي.

“حقيقة، لقد نجحنا في التفوق على كوتون سبور مرتين في مرحلة المجموعات، لكن هذا لا يعني أن مقابلة يوم الأحد الفارط كانت سهلة (…) فكل مقابلة لها خصوصياتها وظروفها، لقد حققنا الأهم في مقابلة الذهاب وأصبحنا على بعد مقابلة واحدة من النهائي”، قال كمال عبد السلام.

وبخصوص مقابلة الإياب، رفض لاعب وسط الميدان الهجومي السابق في صفوف الشبيبة (1978 – 1991)، عبد السلام، التغني بالفوز قبل الأوان ودعا اللاعبين إلي التركيز الكبير والابتعاد عن الثقة المفرطة تجنبا اي مفاجأة غير سارة.

وعن هذه المقابلة، قال عبد السلام، “صحيح تفوقنا في الجولة الأولى بالكاميرون، لكن الأمور لم تحسم بعد (…) فالمفاجآت تبقى واردة جدا في كرة القدم، ويتعين على عناصر الشبيبة التحلي بالتركيز اللازم من أجل إتمام المهمة على أحسن وجه خاصة وأن منافسنا في هذه المقابلة لن يكون لديه ما يخسره وسيوظف دون شكّ كل جهوده في الهجوم من أجل تعديل الكفة ما سيفتح لنا المساحات من اجل مباغتته”.

ويؤدي فريق شبيبة القبائل الذي لا يزال يتنافس على ثلاث جبهات، (البطولة وكاس الرابطة وكاس الكونفدرالية)، موسما أقل ما يقال عنه إنه موفق إلى أبعد الحدود تحت قيادة مدربه الفرنسي دونيس لافان.

وعن سرّ هذا النجاح الملفت، اعتبر المدير الرياضي للشبيبة أنّ السر يكمن في عاملين اثنين هما التشكيلة الشابة للشبيبة الموهوبة والمتعطشة للانتصارات، والمدرب الذي عرف كيف يعيد تنظيم المجموعة التي خرج منها بفريق تنافسي لا يخشى التحديات (..) اليوم النتائج موجودة وبات أملنا مشروعا في تحقيق كل الأهداف المسطرة”.

وفي ردّه عن سؤال متعلق بمستقبل المدرب لافان، الذي التحق بالعارضة الفنية للشبيبة شهر جانفي المنصرم خلفا للمدرب السابق يوسف بوزيدي، أكّد عبد السلام: “إنّ التقني الفرنسي قد أعطى موافقته المبدئية على تمديد عقده مع الشبيبة، ولكن شريطة الحفاظ على تعداد الفريق” مشيرا “أنّ كثافة المقابلات على عدة جبهات قد حالت دون إبرام العقد الجديد مع لافان الذي لا توجد لدينا أي نية في التفريط فيه بعد العمل الممتاز الذي قام به مع الفريق في الأشهر الماضية”.