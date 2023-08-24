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لافروف: التدخّل العسكري في النيجر سيكون مدمّرا وكارثيا

الشروق أونلاين
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لافروف: التدخّل العسكري في النيجر سيكون مدمّرا وكارثيا
أرشيف
سيرغي لافروف

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفيوم الخميس، من أن التدخل العسكري الذي تلوّح به دول “إيكواس” في النيجر، سيكون مدمّرا وكارثيا على الآلاف من الأشخاص.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي:”لا أعتقد أن هذا التدخّل سيفيد أحدا، والقوى المعارضة لمقترحات التدخّل تتشكل بالفعل بين بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وأضاف الوزير الروسي:”لا أرغب حقًا في رؤية الأفارقة ينتهي بهم الأمر إلى هذا النوع من السيناريو. سيكون الأمر مدمرا وكارثيا للعديد من البلدان ولآلاف الأشخاص”.

وأكد برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الإثنين، موقفه الداعي إلى حلّ دبلوماسي لأزمة الانقلاب العسكري في النيجر.

ففي ختام اجتماع تشاوري جمع لجنة متخصصة في البرلمان مع رئيس مفوضية الإيكواس في نيجيريا، قال عضو الوفد النيجيري علي ندومي إن “موقف المجلس بشأن كيفية إدارة أزمة النيجر لم يتغير”.

وتابع المتحدث يقول:”التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى عواقب خطيرة”. مؤكدا أنه “لا يوجد بديل للحلّ الدبلوماسي”.

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