لافروف: بايدن يريد حربا عالمية ثالثة ولروسيا عقيدتها النووية  

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بعض القادة الأجانب يريدون حربا عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن بلاده تملك عقيدة عسكرية للسلاح النووي.

وقال لافروف، الخميس، في تصريح للتلفزيون الروسي: “الرئيس بايدن قال إن البديل للعقوبات هو الحرب العالمية الثالثة.. لن نسمح لأي استفزازات أن تخرجنا عن إرادتنا وتدفعنا لشن الحرب”.

وحول السلاح النووي، قال لافروف إن روسيا لديها “عقيدة عسكرية”، تحدد شروط الأسلحة النووية، وليس لموسكو نية للتصعيد.

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: “كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟”.

وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع حلف شمال الأطلسي.. وتساءل: “متى سيبدأ هذا الحوار؟”.

وقال لافروف: “لا نسمع مبادرة من الغرب وحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل”.

وأضاف: “حلف شمال الأطلسي يعمل دائما على إظهار أنه صاحب الامتيازات دون غيره”.

وزير الخارجية الروسي يتحدث عن حرب عالمية ثالثة.. “ستكون نووية ومدمّرة”!

ويوم 2 مارس 2022، تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشكل مباشر عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، في الوقت الذي يستمرّ فيه التصعيد بين موسكو والغرب على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

لافروف قال في تصريح لقناة الجزيرة القطرية: “الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمّرة. والرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقد قال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات ( ضد روسيا ) سوى الحرب العالمية”.

في الوقت نفسه، قلّل لافروف من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، ردّا على تدخّلها العسكري في الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف:”روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات”. وأضاف:”كنّا نتوقّع هذه العقوبات، ولكن لم يخطر ببالنا أنها ستصل إلى الرياضيين والصحفيين والثقافيين“.