لافروف: علاقة موسكو مع الجزائر والصين والهند مهمة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، إن محاولات الغرب لعزل روسيا مصيرها الفشل، مشيرا إلى أهمية علاقات موسكو مع الصين والهند والجزائر ودول الخليج.

وأوضح وزير الخارجية الروسي إن الغرب أعلن “حربا هجينة شاملة” على روسيا، مضيفا أنه سيكون من الصعب التنبؤ بمداها.

وأشار في كلمة مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثمانين إلى وابل العقوبات الذي يفرضه الغرب على موسكو، وحاول تصوير روسيا على أنها هدف العدوان وليس مرتكبته.

وأضاف في كلمته “الغرب بأكمله أعلن حربا هجينة شاملة علينا من الصعب التنبؤ بمداها، لكن من الواضح أن التداعيات سيشعر بها الجميع دون استثناء”.

وأوضح “فعلنا كل ما يمكن لتجنب صدام مباشر، لكن الآن التحدي أعلن ونحن نقبله بالطبع. العقوبات ليست غريبة علينا، كانت دائما موجودة بشكل أو بآخر”.