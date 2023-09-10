لافروف لم يتواصل مع الوفد الأمريكي في قمة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأحد، إنه لم يجري أي لقاءات ثنائية مع ممثلي الوفد الأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة التي جرت يومي 9 و10 سبتمبر:”بالنسبة للاتصالات الثنائية (مع ممثلي الولايات المتحدة)، فلا. لم أتواصل معهم”.

ولم يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضوريا، ولا عبر الفيديو، في قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها العاصمة الهندية نيودلهي.

وكان بوتين قد شارك عبر الفيديو، في قمة مجموعة بريكس الماضية في جنوب إفريقيا، بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووجهت الهند دعوات المشاركة في القمة لقادة الدول العضوة، إلى جانب 9 دول أخرى هي:

بنغلاديش،

ومصر،

وموريشيوس،

وهولندا،

ونيجيريا،

وعُمان،

وسنغافورة،

وإسبانيا،

والإمارات.

ومجموعة العشرين، هي مُنتدى دولي يجمع حكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وتأسست هذه المجموعة في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي: