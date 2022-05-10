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الجزائر

لافروف: نقلت دعوة إلى الرئيس تبون من نظيره الروسي لزيارة موسكو (فيديو)

الشروق أونلاين
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لافروف: نقلت دعوة إلى الرئيس تبون من نظيره الروسي لزيارة موسكو (فيديو)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه نقل دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس تبون لزيارة موسكو، في إطار السعي لتطوير العلاقات في كل المجالات.

وأكد لافروف في تصريحات عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، إن موسكو تقدر عاليا مواقف الجزائر المتوازنة حيال العملية العسكرية في أوكرانيا، سواء في مجال العلاقات الثنائية أو في المحافل الدولية.

وأكد لافروف إن تعزيز التعاون الثانئي سيكون محور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة التي ستنعقد قريبا بالجزائر، وإن بلاده مستعدة لتقديم مزيد من المنح الدراسية للطلبة الجزائريين.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل وزير الخارجية الروسي،السيد سيرغي لافروف، والوفد المرافق له”.

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