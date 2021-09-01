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جواهر

لافروف: هكذا يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي

جواهر الشروق
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لافروف: هكذا يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا توجد على الأغلب قواعد عامة تحدد كيف يجب أن تكون زوجة الدبلوماسي، وما هي المزايا والخصائص التي يجب أن تتمتع بها.

وأضاف لافروف، في كلمته في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: “على الأغلب، لا توجد قاعدة خاصة هنا. ربما، يجب على أي زوجة، كما على أي زوج، أولا وقبل كل شيء أن تفهم نصفها الآخر ولا تعيقه في عمله بل تساعده في تنفيذ الأفكار التي قرر تكريس حياته لها، وتساعد في تحقيق ذاته في مهنته. لا توجد وصفات شاملة في هذا المجال”.

وأشار الوزير إلى أنه عمل مع سفراء مختلفين، كانت لزوجاتهم أنماط سلوك مختلفة، لكن في جميع الأحوال كان ذلك فعالا ومفيدا للقضية وللعمل. وأضاف أنه يجب على الزوج أيضا، احترام مهنة زوجته إذا كان لها تخصصها الخاص.

المصدر: وكالات

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