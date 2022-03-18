لافروف: هناك الكثير من الدول التي لا ترغب في أخذ الأوامر من العم سام

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هناك الكثير من الدول لا ترغب في أخذ الأوامر من العم سام.

وقال لافروف، الجمعة، في حوار مع قناة روسيا اليوم، “إن بلاده لم تعد لديها أي أوهام متعلقة بالاعتماد على الغرب، وإنها لن تقبل أبداً رؤية لعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة التي تريد أن تتصرف باعتبارها شرطيا عالميا”.

وتابع قائلا “إن دولا مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك لن ترضخ لأوامر الولايات المتحدة في سياساتها”.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لم تعد ترى في الغرب شريكاً يمكن الوثوق فيه، مضيفاً أن بلاده لم تغلق الباب أمام الدول الغربية، لكن الأخيرة هي من فعلت ذلك.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن بلاده اعتادت على العقوبات الغربية، وقال إنها معتادة منذ عام 2014 على هذا النهج.

وأضاف أن تلك العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكنها ستجعلها أقوى، وأردف بقوله: «سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات”.