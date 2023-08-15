لافروف يحذر من خطر صدام نووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استمرار الغرب في تسليح أوكرانيا يهدد بوقوع صدام مباشر بين القوى النووية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن استمرار تموين الغرب لأوكرانيا بالسلاح يهدد بوقوع “صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.

هذا في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الحادي عشر للأمن المنعقد في العاصمة موسكو، حسب ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن الإعلام الروسي.

وزير الخارجية الروسي قال إن “إمداد الولايات المتحدة وحلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.

كما اتهم لافروف الغرب بتأجيج الصراع أكثر. “اليوم تقوم الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي ومن أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا وتقسيم العالم الروسي، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الحديثة وإشعال الصراع أكثر فأكثر”.

لافروف وصف الغرب بـ “المغامر وغير المسؤول”، وقال أن موقفه من هذه الحرب “يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.​​​​​​​

وقد أنفق الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مند بداية الحرب الروسية الأوكرانية أكثر من 20 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022.

وقد عاد التلويح بالأسلحة النووية واستخدامها منذ الحرب الروسية الأوكرانية. حيث سبق للوزير الروسي لافروف أن قال الشهر الماضي أن قرار الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “إف-16” القادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبره روسيا تهديدًا نوويا.

كما سبق أيضا لروسيا أن قامت بنقل أسلحة نووية إلى حليفتها بيلاروسيا شهر ماي الماضي، وإن لم تكن بيلاروسيا طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنها فتحت أراضيها للجيش الروسي للإنطلاق لغزو أوكرانيا.