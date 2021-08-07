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رياضة

لامية معطوب ترسّم الحصيلة الصفرية للمشاركة الجزائرية

سليم.ع
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لامية معطوب ترسّم الحصيلة الصفرية للمشاركة الجزائرية

رسّمت لامية معطوب بعد فشلها في دور المجموعات لرياضة الكارتي، الحصيلة الصفرية للمشاركة الجزائرية في الأولمبياد الجارية في طوكيو.
وانهزمت لامية معطوب، في ثلاث منازلات قبل أن تتعادل في الرابعة أمام منافسة مصرية، وهي النتائج التي لا يمكنها وصفها إلا بالمخيبة، خاصة وأن معطوب كانت الأمل الوحيد المتبقي لتجنب العودة إلى الجزائر بصفر ميدالية.
وباختتام المشاركة الجزائرية، يكون رياضيونا قد بصموا على واحدة من أسوء المشاركات في الألعاب الأولمبية، باحتلال الأغلبية منهم المراكز الأخيرة والإقصاء في أدوار متقدمة في مختلف الرياضات.
وعلقت الآمال خلال الأولمبياد، على الملاكمة وألعاب القوى والسباحة، من أجل الظفر بالميداليات، إلا أن مجريات المنافسة كانت صادمة، وأبانت عن فارق كبير في المستوى.
وأرجع أغلب الرياضيين الجزائريين المشاركين في أولمبياد طوكيو، الخيبة الكبيرة، إلى عدم الاستفادة من الإمكانات وعدم التحضير كما يجب للحدث العالمي، بسبب فيروس “كورونا”، الذي حرمهم من إجراء التربصات اللازمة.
وبعد النتائج المخيّبة لرياضيينا في الأولمبياد، دق المتتبعون وأهل الاختصاص ناقوس الخطر، خاصة وأن البقاء في نفس المستوى، سيجر الجزائر إلى نتائج كارثية أخرى في الألعاب المتوسطية التي ستستضيفها وهران صائفة السنة المقبلة.

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