“لاينزبريدج” الأسترالية تعرض استراتيجيتها لاستغلال مناجم الذهب في تمنراست

في لقاء مع وزير الطاقة والمناجم

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، وفدا من شركة الاستغلال المنجمي الأسترالية “Lionsbridge”، يقوده الرئيس المدير العام للشركة براين ويسون.

وتركزت المحادثات بين الجانبين، حسب بيان للوزارة، حول فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، بين مجمع سونارام الجزائري ولاينزبريدج الأسترالية.

ويهدف ذلك إلى “إطلاق مشاريع شراكة لاستغلال الموارد المعدنية بالجزائر. على غرار مشروع الاستغلال المنجمي والصناعي للذهب بتيراك وأمسميسا بجنوب البلاد”.

حيث أشاد الجانبان “بالنتائج المثمرة للتعاون بين سونارام والشركات المنجمية الأسترالية بصفة عامة”. كما بحث الطرفان “سُبل تعزيز هذا التعاون، ليشمل مشاريع لاستغلال مختلف الموارد المعدنية في الجزائر”.

وقد قدّم مدير الشركة الأسترالية عرضا مفصلا، حول “استراتيجية شركته لتطوير واستغلال مستدام وطويل الأمد لمناجم الذهب بتيراك وأمسميسا بولاية تمنراست”.

كما تضمن العرض “مشاريع الصناعة التحويلية المستدامة في هذا المجال، من خلال الحرص على حماية البيئة والتكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق الثروة ومناصب الشغل”.

وأكد وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، أهمية المشروع الاقتصادية والاجتماعية. “لكونه يدرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم، وبعث النشاطات المنجمية على مستوى كل ربوع الوطن”.

وتعتبر شركة “لاينزبريدج” الأسترالية من أهم الشركات المنجمية العالمية. حيث تمتد خبرتها ومشاريعها من أستراليا، إلى عدّة دول من آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.