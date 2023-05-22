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رياضة
مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة:

“لا أحب التحدث عن التحكيم.. سأترك ذلك لأهل الاختصاص”

ع. ب
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“لا أحب التحدث عن التحكيم.. سأترك ذلك لأهل الاختصاص”

أبدى عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة، استغرابه من الطريقة التي انهزم بها فريقه أمام مستضيفه بارادو (2-1)، في اللقاء المؤجل عن الجولة ال20 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال بن شيخة، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة: “فريقنا لم يقدم ما يشفع له للفوز، ولعب بسذاجة أمام بارادو.. لقد تلقينا هدفا في وقت قاتل، ومن المخيب أن فريقا يلعب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ويستقبل هدفا في الدقائق الأخيرة”.

وأضاف: “لا يمكننا لوم التحكيم على هذه النتيجة.. صحيح أنني قمت بالاحتجاج في بعض الأحيان، لكن ليس على قرارات الحكم، بل على بعض الخشونة الكبيرة في اللعب، فأنا أخشى إصابة بعض اللاعبين ونحن مقبلون على نهائي مصيري”.

وأردف: “قرارات الحكم ربما تهم أطرافا أخرى، أما بالنسبة لابن شيخة، فلا يحب التحدث عن التحكيم.. سأترك ذلك لأهل الاختصاص والإعلام، للحديث عن أخطاء الحكم إن وجدت”.

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