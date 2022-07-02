لا أحد ينكر منجزات الدولة الجزائرية خلال 60 عاما

انتقد الاتكال على الريع النفطي.. مقري:

جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دعم حزبه لمبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شريطة شموليتها ووضوح رؤيتها، مشيرا أن مبادرة المنتدى الوطني التي أطلقها حزبه بعد حراك 22 فيفري 2019 تصب في نفس الإطار، لولا قبرها من قبل قوى سياسية معارضة ورسمية في البلاد، على حد تعبيره.

وقال مقري، السبت، في مداخلته الافتتاحية بمناسبة ندوة الذكرى 19 لوفاة الشيخ محفوظ نحناح، إنّ الظروف الراهنة فرضت على السلطات اللجوء إلى هذه المبادرة بتسمية أخرى خوفا من التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تغيير سياسات الدعم الاجتماعي المكبلة للتنمية الاقتصادية، والتي بات إعادة النظر فيها مسألة حيوية وضرورية، بل قضية تتعلق بأمن الدولة والمجتمع حسب – مقري – بسبب تراجع المداخيل الأحفورية وتحويل أموال الدعم لغير مستحقيها.

وأشار مقري أن حزبه بارك مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مصرحا: “أبدينا استعدادنا لدعمها بما يجعلها فرصة حقيقية للشراكة والتعاون وخدمة الصالح العام”، ليضيف في هذا الصدد: “في حمس تمسكنا برؤيتنا التي لا يخالفها عاقل بأن حل المشاكل الاجتماعية نهائيا لا يكون إلا بتحقيق التنمية التي تجعل أغلبية المواطنين قادرين على تحقيق احتياجاتهم من دون الحاجة إلى الدعم الاجتماعي”، مقترحا دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن وفتح مناصب شغل التي تمثل الشرط الأساسي للثروة والازدهار والقوة.

بالمقابل، عرج مقري على الذكرى الـ19 لوفاة الشيخ محفوظ نحناح والتي تزامنت مع إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال، مشيرا أن هذه الأخيرة مناسبة للاستذكار والتفكير حاليا بما تحقق طيلة هذه الفترة، قائلا: “لا أحد ينكر أن أشياء مهمة قد أنجزت مدة ستين سنة، مثلما يتعلق الأمر بتعميم اللغة العربية والرعاية الصحية والسكن والدعم الاجتماعي، لكن ذلك لم يكن لولا الريع البتروليّ الذي كان يفترض ان يستغل لتحقيق التنمية الاقتصادية”.