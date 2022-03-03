“لا أدافع عن بوتين لكن القوات الأوكرانية تقصف شعبها”.. مراسلة فرنسية تفجر جدلا (فيديو)

فجّرت مراسلة حربية فرنسية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها وهي تقول في مداخلة تلفزيونية إنها لا تدافع عن بوتين لكن القوات الأوكرانية تقصف شعبها.

وبحسب المقطع المصور الذي اجتاح شبكات التواصل فقد أكدت المراسلة “آن لور بونيل” لقناة “سي نيوز” الفرنسية أن القوات الأوكرانية هي من تشن قصفا عنيفا على دونباس.

وأجابت بونيل ردا على سؤال المذيع هل أن الضربات الجوية تشن من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي بالقول: “في الجهة التي أنا متواجدة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس”.

وأضافت: “سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة”.

وأوضحت بونيل بأنها ليست طرفا في النزاع ولا تدافع عن بوتين، مؤكدة بأنها تقول الحقيقة كونها قريبة من المدنيين، الذين قصفهم جيشهم ويعيشون منذ أشهر في ملاجئ تحت الأرض.

وأردفت: “ما أؤكده لكم من هنا هو أن سكان دونباس الناطقين بالروسية يُقصفون وحتى اليوم القصف متواصل.. يوم أمس دونيتسك تعرضت للقصف”.

وقال نشطاء إن صفحة المراسلة الفرنسية على تويتر أغلقت بعدما غردت بأن القوات الأوكرانية تقصف إقليم دونباس منذ 2014 وليس مؤخرا فقط، وأن عدد الوفيات خلال 8 سنوات بلغ أزيد من 13000 حالة.