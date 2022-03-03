“لا أدافع عن بوتين لكن القوات الأوكرانية تقصف شعبها”.. مراسلة فرنسية تفجر جدلا (فيديو)
فجّرت مراسلة حربية فرنسية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها وهي تقول في مداخلة تلفزيونية إنها لا تدافع عن بوتين لكن القوات الأوكرانية تقصف شعبها.
وبحسب المقطع المصور الذي اجتاح شبكات التواصل فقد أكدت المراسلة “آن لور بونيل” لقناة “سي نيوز” الفرنسية أن القوات الأوكرانية هي من تشن قصفا عنيفا على دونباس.
French journalist Anne-Laure Bonnell in the Donbass stated on the CNews channel that it was the Ukrainian forces, themselves, that launched a violent bombardment on Donbass.
This reminds me so much of the so called Syrian rebels
Same masters pic.twitter.com/1lNE7q1XgZ
— 🌚قمر🌝 (@warinwonder) March 1, 2022
وأجابت بونيل ردا على سؤال المذيع هل أن الضربات الجوية تشن من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي بالقول: “في الجهة التي أنا متواجدة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس”.
presenter’s question, whether the air strikes are being launched from the Ukrainian side or from the Russian side, Anne-Laure Bonnell said, “On the side where I am present, the bombing is being carried out by the Ukrainian side. The Russians are in the center of the
— MARIAGUADALUPEGOMEZ (@PITASTORM) March 2, 2022
وأضافت: “سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة”.
‼️”Mam wszystkie dowody. To Ukraińcy strzelają”.Francuska dziennikarka Anne-Laure Bonnell została zaproszona na antenę CNews,by opowiedzieć o tym, co dzieje się na Ukrainie i o operacji wojskowej Rosji w tym kraju.#Ukrainy #Rosji #wojna #NATO #Ukraina #Ukraińców #Putina #Miłego pic.twitter.com/Z4OXaIncgm
— Adam Kamiński (@DzPolityczny) March 3, 2022
وأوضحت بونيل بأنها ليست طرفا في النزاع ولا تدافع عن بوتين، مؤكدة بأنها تقول الحقيقة كونها قريبة من المدنيين، الذين قصفهم جيشهم ويعيشون منذ أشهر في ملاجئ تحت الأرض.
وأردفت: “ما أؤكده لكم من هنا هو أن سكان دونباس الناطقين بالروسية يُقصفون وحتى اليوم القصف متواصل.. يوم أمس دونيتسك تعرضت للقصف”.
pic.twitter.com/ixKwKzFicZ Journalist and war correspondent Anne-Laure Bonnell, who is in Ukraine, shocks the followers, “I am not a party and I do not defend Putin, but the truth is, I am close to civilians. Simply what I say is that the Ukrainian army is bombing its own people.”
— Imad tawil #2 (@2_tawil) March 2, 2022
وقال نشطاء إن صفحة المراسلة الفرنسية على تويتر أغلقت بعدما غردت بأن القوات الأوكرانية تقصف إقليم دونباس منذ 2014 وليس مؤخرا فقط، وأن عدد الوفيات خلال 8 سنوات بلغ أزيد من 13000 حالة.
المراسلة الحربية الفرنسية آن لور بونيل على قناة CNewsالجيش الأوكراني يقصف المدنيين في إقليم دونباس منذ سنة 2014 وأن عدد حالات الوفاة خلال 8 سنوات وصل إلى 13000 حالة
وبعد أن غردّت بذلك على صفحتها وخلال دقائق من نشر التغريدة أغلق تويتر حسابها pic.twitter.com/a9ErIsNOye
— wisam (@Norivals1) March 2, 2022