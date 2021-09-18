“لا أزال رئيسا شرعيا..أدين بـ64 مليار وياريشان زوّر كل الوثائق”

يطعن الأحد في قرار العدالة لاسترجاع حقوقه.. ملال

أكد الرئيس السابق لشبيبة القبائل، شريف ملال، أنه لا يزال الرئيس الشرعي للفريق رغم تسلم يزيد ياريشان رئاسة النادي الأربعاء الفارط، وذلك بعدما تحصلت الإدارة الجديدة على تسخيرة طرد شريف ملال من المقر، بعد رفعها لقضية استعجالية على مستوى محكمة تيزي وزو.

وقال شريف ملال، في تدخل له عبر إحدى القنوات الخاصة سهرة الجمعة، إن كل الوثائق التي تمتلكها الإدارة الجديدة مزوّرة ولا علاقة لها بكل الوثائق الصحيحة التي يبقى يمتلكها، كما أكد ملال أنه لا يزال رئيسا للنادي بالرغم من قيام أعضاء مجلس الإدارة بسحب الثقة منه وتعيين يزيد ياريشان رئيسا، مؤكدا أنه سيلجأ إلى العدالة اليوم الأحد للطعن من أجل الحصول على حقوقه مطالبا أيضا باسترجاع أمواله المقدرة بـ64 مليار سنتيم.

وذهب الرئيس السابق لشبيبة القبائل إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه صرف أموالا باهظة على الفريق منذ توليه رئاسته بداية العام 2018، حيث ذكر ملال مبلغ 64 مليار سنتيم، الذي يقول إنه صرفه على الفريق منذ قدومه بعدما وجده مفلسا.

يحدث هذا في الوقت الذي عينت فيه الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، برئاسة يزيد ياريشان، نذير بوزناد أمينا عاما جديدا تحسبا للفترة المقبلة، علما أن بوزناد كان قد شغل في الموسم الفارط 2020-2021 ذات المنصب في الشركة الرياضية ذات الأسهم اتحاد الجزائر، قبل أن يستقيل أسابيع معدودات قبل نهاية الموسم الفارط، كما سبق له أيضا شغل ذات المنصب في نادي شباب أهلي برج بوعريريج.

وفي سياق آخر، تواصل التشكيلة القبائلية التحضير للموسم الكروي الجديد في مركز تكجدة بقيادة المدرب هنري سطمبولي في أجواء حماسية رائعة، خصوصا بعد زيارة الرئيس الجديد يزيد ياريشان للاعبين ووعدهم بتسوية كل مستحقاتهم المالية في آجالها المحددة بداية من الموسم القادم، في وقت ينتظر فيه الجميع وصول الدولي المالي ياكوبا دومبيا، الذي سيحل بالجزائر في الساعات القادمة للإنضمام إلى الفريق الذي وقع له 4 مواسم كاملة، علما أن الشبيبة ستواجه وديا شباب قسنطينة بحر الأسبوع في تكجدة أين يستعد “السنافر” للموسم القادم.