لا أشتري الحكام ولا أبيع الأوهام.. وإقصاء المنتخب ليس مأساة

بسبب إقصاء "الخضر" وصراعه مع بلماضي.. عمارة يستقيل ويصرح:

قدم شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، استقالته من منصبه، بعد إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مشيرا في ندوة صحفية عقدها الخميس، إلى أنه لن يبيع الأوهام للشعب الجزائري ولن يشتري الحكام، مؤكدا في الآن ذاته أن “إقصاء “الخضر” من التأهل لـ “المونديال” العربي لا يعد مأساة وطنية”.

وفشل المنتخب الوطني في التأهل إلى “مونديال” قطر، عقب خسارته الدرامية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 1-2، علما بأن “الخضر” كانوا قد انتصروا في الذهاب بهدف دون مقابل.

عمارة يبرّئ ذمّته: عملت كل ما هو شرعي وأتمنى بقاء بلماضي

وقال عمارة في ندوته الصحفية: “لقد قررت الانسحاب، رغم أنني لا اعتقد أن إقصاء المنتخب الوطني يعد مأساة وطنية، وإن كانت خيبة أمل شعبية”، مضيفا: “من غير المعقول أننا نتابع كل مرة مقابلات المنتخب الوطني بخوف كبير (..) لقد وجدت نفسي مجبرا على تسيير اعتبارات ليس لي فيها أي دخل”، وتابع: “الإقصاء كان بمثابة نهاية حلم. 10 ثوان فصلت بيننا وبين حلمنا، هذه كرة القدم في بعض الأحيان تكون قاسية”.

وأضاف عمارة في محاولة منه لتبرئة ذمته: “لقد عملت كل ما هو شرعي، لم أدخر ولا سنتيما ولا أدنى جهد في حماية المنتخب والاستثمار فيه.. حاولت بكل إمكانياتي حماية “الخضر” والمدرب بلماضي كذلك ولم أتدخل يوما في الصلاحيات، أنا لا أشتري الحكام ولا أفعل هذا ولن أفعله”. وواصل: “قدمنا كل شيء بشهادة الجميع.. عالجنا المشاكل المالية، أصلحنا العلاقات الدولية، اليوم أتحمل مسؤولياتي في كل ما حدث”، وتابع: “مسيرتي مع المنتخب مشرفة جدا، أنا مسؤول عما حدث. هذا صحيح، لكن لن أبحث عن المذنب حاليا بل يجب أن أبحث عن أسباب الفشل”.

ويبدو أن إقصاء المنتخب الوطني ليس وحده ما عصف بعمارة خارج أسوار مبنى دالي إبراهيم، حيث كشف مصدر مطلع لـ”الشروق” أن صراعه مع المدرب جمال بلماضي، ساهم بشكل فعال في “استقالته” أو “تنحيته” من منصبه، رغم أن الرجل لم يعمر في منصبه سوى 8 أشهر فقط ولا يتحمل وحده مسؤولية إقصاء “الخضر”.

وأعلن “الفاف” في وقت سابق، عن تقدمه بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد “التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون”، بقيادة الغامبي بكاري غاساما. ومع ذلك، أقر عمارة بأن “أمل إعادة المباراة ضعيف” وأنه “لا يريد أن يبيع الأوهام” للجماهير الجزائرية.

وكشف في هذا السياق قائلا: “قلت لكم الحقيقة التي لا يقولها البعض في الوقت الراهن.. قدمنا طعنا لـ”الفيفا” ولا أعد الشعب بإعادة المباراة، لكي تعاد أي مواجهة يجب أن تكون هناك دلائل حقيقية حول وجود تقديم رشوة من طرف آخر لحكم اللقاء، ونحن لا نملك أي دليل.. الحكم قام بقرارات خاطئة، لكن أن نقول هناك تلاعب فهذا أمر مستبعد، 10 ثوان قلبت نتائج الكاميرون لا تمحو ما قمنا به. أنا هنا أتحمل مسؤولية لكن ما حدث لا يجب أن نسميه فشلا”، وأضاف: “علينا التفكير الآن في مستقبل المنتخب الوطني، طبعا مع الأشخاص الذين سيكونون بعدي، لم أكذب على الشعب ولن أبيع لهم الأوهام.. الآن أعلم أني متنح عن رأس “الفاف”، تمنياتي بالتوفيق للمكتب الجديد”.

وقال شرف الدين عمارة، في رده على سؤال صحفي، حول مستقبل جمال بلماضي مع المنتخب الوطني: “لقد تحدثت مع بلماضي عقب لقاء الكاميرون ولم يعطني إجابة واضحة. من جهتي، أتمنى أن يواصل مهامه”، وأضاف: “أنا متأكد أنهم إن واصلوا فسيشعلون شعلة أخرى. هؤلاء أبطال ويحبون الفوز”. ولم يعلن بلماضي قراره بعد وقال إنه سيفكر في مستقبله.

أكد ضرورة الإسراع في تعيين خليفة لعمارة.. علي مالك:

ترتيب بيت “الفاف” مهم قبل “الشان” و”الكان”

دعا رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، علي مالك، إلى ضرورة الإسراع في تعيين رئيس جديد لاتحاد الكرة، خلفا لشرف الدين عمارة، المستقيل من منصبه قبل يومين، شريطة أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوما، وأن يكون الرئيس الجديد عاقلا ويحمل كل مواصفات المسؤول القادر على تقديم الإضافة للكرة الجزائرية مستقبلا، وبالخصوص في الظرف الحالي، الذي شهد إقصاء المنتخب الوطني من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر بداية من شهر نوفمبر القادم.

وقال علي مالك، أمس، في تدخل له عبر أمواج الإذاعة الوطنية القناة الأولى، بشأن تعيين اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، محمد معوش، في منصب رئيس “الفاف” مؤقتا، إن احترام الجميع لشخص محمد معوش سيسهل له تسيير الاتحاد الجزائري للكرة ولو مؤقتا، حيث قال علي مالك في هذا الشأن: “محمد معوش شخصية تاريخية كبيرة تملك ماضيا كبيرا في الكرة. وبالتالي، أرى بأن احترام الجميع لهذا الرجل سيجعلهم يساعدونه على تسيير مؤقت للاتحاد، إلى غاية تعيين رئيس جديد في قادم الأيام”، قبل أن يضيف ذات المتحدث: ” أنصح الجميع بضرورة الإسراع في تعيين رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومن الأفضل أن يحمل المسؤول القادم عن الكرة الجزائرية مواصفات القدرة على تقديم الجديد للكرة المحلية”، ليختم علي مالك تصريحاته بالقول: “هناك رجال يستطيعون قيادة “الفاف”، الحل سيكون متوفرا، وبالتالي، وجب الإسراع بهذه الخطوة لكون تحديات كبيرة تنتظر الجزائر مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكذا كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، وبالتالي، البداية ستكون بإعادة ترتيب بيت الاتحاد من جديد”.

جدير بذكره، أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، قدم استقالته إلى أعضاء الجمعية العامة، الخميس، في أول خطوة يقوم بها مسؤول عقب خسارة المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى كأس العالم في قطر، على يد منتخب الكاميرون.