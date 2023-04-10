لا أفهم سبب إصرار المسؤولين على اللعب في النهار خلال الصيام

مدرب الترجي منافس شبيبة القبائل في رابطة الأبطال يؤكد:

كشف مدرّب الترجي الرياضي الونسي نبيل معلول، في تصريح صحفي، عقب المباراة التي جمعت فريقه، بالاتّحاد الرياضي المنستيري، في ملعب حمادي العقربي برادس، التي انتهت بالتعادل، معبّرا عن استغرابه اختيار توقيت تنظيم المباراة.

وأشار معلول إلى أنّ كلّ لاعبي فريق الترجي الرياضي التونسي صائمون، وذلك باختيار منهم، قائلا: “لست من المدرّبين الذين يفرضون على لاعبيهم الإفطار، ولكن لا أفهم ما سبب إصرار المسؤولين على تنظيم المباريات في النهار خلال الصيام“.

وقال: “نحن الدولة العربية المسلمة الوحيدة التي تُلعب فيها المباريات بعد الزوّال.. هل نحن مسلمون أكثر من الدول الأخرى!”.

كما انتقد معلول بشدّة هذا القرار، قائلا: “لا أفهم ما الذي يمنع من إجراء المباريات في الليل.. هذا الأمر غير معقول، أودّ أن أعرف من يرفض إجراء المباريات في الليل، أودّ أن أعرف ما الذي يمنع المسؤولين عن برمجة المباريات في الليل”.

وسيواجه الترجي التونسي في ربع نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية شبيبة القبائل الذي يعاني هذا الموسم شبح السقوط بعد الخسارة أمام نادي بارادو أول أمس وهو ما أحدث حالة هلع لدى المسيرين الذين انتقدوا الحكم الدولي قاموح بشدة وهو الذي غض البصر عن ضربة جزاء حقيقية،و ستلعب مباراة الذهاب بملعب 5 جويلية يوم الجمعة 21 أفريل على الساعة الثامنة.. ومباراة العودة يوم 29 أفريل على الساعة الثانة ليلا.