“لا أقبل أبدا التشكيك في نزاهتي”

محمد بن الحاج الرئيس السابق لشباب بلوزداد

قال الرئيس السابق لشباب بلوزداد محمد بلحاج أنه لم تصله أي رسالة لحضور الاجتماع الذي تقرر فيه تنحيته من منصبه كمسؤول أول عن الفريق، وقال في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للزميل عثمان طايبي ردا على ما قاله شرف الدين عمارة:

“لم أتلق أي رسالة من أجل حضور الاجتماع، تنحيتي من منصبي غير قانونية، فقط تلقيت رسالة من أجل عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة قبل يومين عن تاريخ الانعقاد، حيث أن هذه الدعوة لم تحمل أي جدول أعمال وهذا مخالف للقانون الذي ينص على إرسالها شهرا قبل تاريخ الاجتماع مع إدراج جدول الأعمال.. كيف يمكن أن يعقد مجلس إدارة بحضور خمسة أشخاص فقط وفي غيابي.. المجلس عقد في مؤسسة مدار رغم أنه كان مبرمجا في مقر الفريق.. كيف لي أن أضرب اسقرار الفريق وأنا الذي كنت أسهر الليالي عليه، فقبل أن أكون رئيسا للفريق كنت مناصرا لفريق القلب”.

وعن تسريح اللاعبين والاتهامات التي طالته من طرف عمارة، قال بلحاج: “قمنا بتسريح لاعبين بطرق شرعية وقمنا بتعويضات في المعقول”، وسأكشف كل الأرقام.. الشركة السويسرية معتمدة في تحويل اللاعبين، هي التي حولت بن سبعيني، عطال وبوداوي وهي من تملك الحقوق الرياضية للاعب بوصوف وعقدها كان يخص انتقال اللاعب بوصوف فقط، مقابل الحصول على نسبة 10% وهو أمر قانوني حسب لوائح الفيفا والفاف، شركة Grinta سهلت الإعارة المجانية للاعب بوصوف وإيوالا وهي مشكورة على ذلك “لا أقبل التشكيك في نزاهتي”.

وأضاف قائلا: “قمت بتجديد عقد بلخيثر وبورديم واتفقت مع لاعبين من المستوى العالي لتدعيم الفريق، لم أخالف أبدا التعليمات وسياسة المؤسسة المالكة وكل التحويلات والأمور المالية كانت تتم بموافقة وبإمضاء رئيس المجمع. الخلاف كان سببه أمور غير رياضية ستعرف في وقتها المناسب، كنا في اتصالات جد متقدمة مع لاعبين من أعلى مستوى، قبل أن نتفاجأ بتعليمة وصلتنا بتاريخ 08 جانفي، تمنعنا من تجاوز 200 مليون سنتيم”.

وعن كل ما قيل عن اللاعب بوصوف، قال بن الحاج: “ننفي جملة وتفصيلا أننا انتدبنا بوصوف بأجرة شهرية تفوق 350 مليون، وعندما انتدبناه بشكل مجاني تقريبا والترجي التونسي كان قد عرض على اللاعب 25 الف اورو. لم نقم بتسريح عبد القادر، الحارس لايزال مرتبطا مع النادي بعقد احترافي. عريبي لما انتدبناه كنا نأمل أن يقدم الإضافة المرجوة منه ولم نستقدمه من فريق هاو، التحق بنا من “نيم” الفرنسي، لقد تم تسريحه قبل أن يمضي في السعودية في فريق من الدرجة الثانية ولم نتحصل على أي عرض يخصه”. أما فيما يخص اللاعب سعدي فأشار بن الحاج هو الآخر تم جلبه من فريق محترف ولعب في بطولات عالمية، وهذا اللاعب دولي سابق، كنا نرى فيه حلا من الحلول الهجومية.. في عهدة الرئيس السابق تم انتداب لاعب كبير جدا في السن بأجرة خيالية.. كما تم جلب العماري الذي لعب 20 دقيقة مع الرديف وقاموا بإعطائه شيكا بـ28 مليون دج كتعويض مقابل الفسخ”.

وأنهى حديثه قائلا: “لا يمكنني أن أهاجم المجمع باعتباري منه، وقد سعيت لتقديم الأفضل منذ ترأسي النادي والأنصار يشهدون لنا بذلك.. سعيت جاهدا للعمل رفقة رئيس المجمع، لكنه لا يرد على مكالماتي منذ أشهر.. لن أتكلم الآن من أجل مصلحة الفريق بما أننا مقبلون على منافسة إفريقية جد هامة.. بحول الله بعد لقاء الزمالك سأعقد ندوة صحفية أكشف المستور”. وسيعرف الجميع الحقيقة بالأدلة والبراهين والأرقام.. الحمد الله تربيتي وأخلاقي لا تسمحان لي بأن أدخل في صراع على حساب مصلحة الشباب الكبير.. لا خوف على الشباب الغالي بما أن أنصاره من ذهب، يحمونه وسيحمونه دائما.. الشباب كبير بتاريخه، ألقابه، لاعبيه وأنصاره وسيظل من بين أحسن الأندية الإفريقية. أشكر كل الأنصار أينما وجدوا وما يقومون به شيء خارق للعادة.”