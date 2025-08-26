“لا أهداف للحرب”.. نتنياهو يراوغ وتل أبيب تشتعل احتجاجا

تصاعدت حدة الاحتجاجات في تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بخوض “حرب بلا أهداف” على غزة، وبالمراوغة في ملف صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية نقلا عن وسائل إعلام عبرية فإن متظاهرين أغلقوا عدة شوارع في تل أبيب مع بدء احتجاجات للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى، كما احتشد آخرون قبالة منازل عدد من الوزراء الصهاينة للمطالبة بإعادة ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت “هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر التضحية بالأسرى من أجل البقاء على رأس السلطة، وأن حكومته تخوض حربا دون أهداف واضحة في غزة.

وأضافت أن القرار بالذهاب نحو عملية عسكرية سيؤدي إلى مقتل أبنائهم، وهو ما يؤرقهم ويدفعهم للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.

وقالت هاجيت تشين، والدة الجندي الأسير إيتاي تشين: “ما نشهده الآن هو فخ يُدبَّر للشعب، ونحن قادرون على إعادة أبنائنا إلى ديارهم”.

بدورها قالت عيناف تسنغاوكر والدة أسير بغزة إن نتنياهو يضع عراقيل في وجه الصفقة، مناشدة الإسرائيليين الخروج للتظاهر.

وأضافت: “نتنياهو، لماذا تتلكأ؟ إذا كان إنهاء الحرب أولوية بالنسبة لك، فعليك أن تضع مبادئ عملية لتحقيق ذلك، لا أن تواصل إفشال الصفقات”.

وقال يهودا كوهي، والد أسير بغزة: “شعب إسرائيل معنا، وسنثبت مجددا أننا جميعا نريد إنهاء الحرب”.

ونقلت هيئة البث العبرية عن منظمي التظاهرة أنه ستُرفع أعلام ضخمة أمام سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في خطوة رمزية تهدف إلى لفت أنظار الإدارة الأمريكية.

وكانت عائلات الأسرى دعت مطلع الأسبوع الجاري إلى تصعيد الاحتجاجات والتحركات للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق يضمن تبادل الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وتتزامن الاحتجاجات مع اجتماع متوقع للمجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” لبحث الموقف من موافقة حماس على اقتراح الوسطاء بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، وأيضا خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على مدينة غزة.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد “أغام” للأبحاث، أن 74 بالمئة من “الإسرائيليين” يؤيدون إنهاء الحرب على غزة ضمن صفقة لتبادل أسرى، بينما رفض ذلك 26%.

ومنذ حوالي الأسبوع، خرج أكثر من مليون مستوطن إلى الشوارع احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة، مطالبين بعقد صفقة تبادل للأسرى.

وفي الاحتجاجات التي قالت عنها تقارير إنها الأكبر منذ 7 أكتوبر 2023، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لن نجعل الحكومة تضحي بالأسرى.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المتظاهرين الذين يطالبون بوقف الحرب في قطاع غزة يخدمون مصالح حركة حماس.