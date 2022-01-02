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الجزائر
عضو باللجنة العلمية لمتابعة كورونا يكشف:

لا إجبار لمترشحي البكالوريا على التلقيح

خ. م
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لا إجبار لمترشحي البكالوريا على التلقيح

أكد عضو لجنة متابعة وباء كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، الأحد، أن اللجنة العلمية لم تفصل بعد في مسألة تلقيح ممتحني شهادة البكالوريا لدورة 2022.

وأفاد رياض مهياوي، في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، بأن اللجنة العلمية لن تجبر المترشحين لامتحانات البكالوريا على تلقي اللقاحات، مضيفا أنه من الأفضل أن يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا مادام سنهم يتجاوز 17 سنة.

وحسب مهياوي فاللجنة ستفصل في تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا للأطفال 15 سنة فما فوق هذا الأسبوع.

ومن جهة أخرى، قال عضو لجنة متابعة الوباء، إن أعراض متحور أميكرون ليست خطيرة مقارنة بالمتحورات الأخرى، وإن متحور دالتا هو الأكثر انتشار، محذرا من التراخي الكبير المسجل في الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.

وأردف أن أغلب من يدخلون حاليا الإنعاش لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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