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الجزائر

لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف

ع.س
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لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف
أرشيف

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، المعلومات المتداولة بشأن إقالة قائد شرطة الحدود، علاوة على رئيس أمن ولاية الطارف.
وأفاد بيان للمديرية، الجمعة، ردا على معلومات تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، تحدثت عن إقالة رئيس شرطة الحدود مراقب شرطة علي بداوي، ورئيس أمن ولاية الطارف عميد أول، خلوف عبد الناصر بأن “هذين الإطارين الساميين للأمن الوطني، غير معنيين بالحركة الجزئية التي مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي”.
وأورد بيان المديرية، “تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأي قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية”.
للعلم، فإن علي بداوي الذي تولى سابقا منصب رئيس أمن ولاية بومرداس ثم بجاية، تم تعيينه كمدير لشرطة الحدود في جويلية الماضي، أما عميد أول شرطة خلوف عبد الناصر فتم تعيينه كمسؤول للشرطة بالطارف في سبتمبر الماضي.

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