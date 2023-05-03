لا إقصاء للتلاميذ المتغيبين خلال “السانكيام الجديد”

أوامر جديدة بعدم تسجيل غير الحاضرين على النظام المعلوماتي

أصدرت بعض مديريات التربية للولايات قرارا جديدا يقضي بالتراجع عن تسجيل غيابات التلاميذ خلال فترة إجراء التقييمات الكتابية والجاري تنظيمها وستختتم بتاريخ 25 ماي الجاري، محذرة رؤساء المدارس الابتدائية من إقصاء أي متعلم لم يحضر للاختبارات.

وعلى خلفية استقبال رؤساء الابتدائيات لحالات عديدة لتلاميذ مرضى أصيبوا بأمراض معدية كالحصبة “بوحمرون” وجدري الماء “بوشوكة”، خلال فترة إجراء “التقييمات الكتابية” ووقوفهم على تأخرات وغيابات بالجملة وسط المتعلمين لعدة أسباب، سارعت مكاتب الامتحانات والمسابقات ببعض مديريات التربية للولايات، إلى المبادرة بإدخال تعديلات طفيفة على المنشور الوزاري المتضمن مجموعة الترتيبات المرتبطة بتنظيم وسير امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، في الباب الخاص بحجز غيابات التلاميذ على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة في نفس يوم التقييم، وذلك بغية التأقلم الجيد مع الظروف الجديدة المحيطة بامتحان “السانكيام البديل”.

وأمرت المصالح نفسها، في مراسلة مؤرخة في 2 ماي الجاري، مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص إدارة) ومفتشي التعليم الابتدائي (تخصص مواد) ومديري المدارس الابتدائية، وبناء على المرجع رقم 121 المؤرخ في 18 أفريل 2023، بعدم إقصاء أي مترشح تغيب خلال فترة إجراء “التقييمات الكتابية” الجاري إجراؤها والتي ستختتم في 25 ماي، مع تنظيم آخر اختبار في مادة التربية العلمية والتكنولوجية والذي تقرر برمجته في مدة ساعة و45 دقيقة لتتخلله فترة للاستراحة تقدر بربع ساعة.

وأكدت المصالح نفسها، على ضرورة إيلاء أهمية بالغة لفحوى المراسلة والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التقيد التام والكامل بمجموعة المناشير والمراسلات الوزارية الصادرة عن الوزارة الوصية كمراجع للاستئناس.

وسيكون التلاميذ، هذا الخميس، على موعد مع إجراء التقييم الكتابي في مادة “التربية الإسلامية”، بحجم ساعي قدر بـ45 دقيقة دون فترة للاستراحة، على أن يستفيدوا من عطلة نهاية الأسبوع “الجمعة والسبت”، ليستأنفوا الاختبارات الأحد المقبل، لاجتياز التقييم في مادة “فهم المكتوب في مادة اللغة الأمازيغية”، لمدة ساعة و45 دقيقة والذي تتخلله فترة راحة لمدة ربع ساعة.

ويذكر أن المنشور الوزاري المتضمن كيفيات تنظيم وسير امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ألزم أساتذة أقسام الخامسة بضرورة مواصلة إجراء “التقييمات الشفوية” لتلامذتهم، وذلك إلى غاية 24 ماي الجاري دون توقف، أي يوما واحدا قبل اختتام التقييمات الكتابية، ليقوموا بعدها بالتكفل بتنفيذ عدة مهام على أرض الواقع، من أبرزها حجز “التقديرات” أي الملاحظات الوصفية الممنوحة للمتعلمين عن نتائجهم في الاختبارات على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية في الفترة بين 23 أفريل و4 جوان كأقصى تقدير، فيما يمتد حجز التقييمات الشفوية والسلوك إلى غاية 6 جوان، إلى جانب القيام بعقد مجالس الأساتذة بين 11 و15 جوان، فضلا عن تسليم التلاميذ الناجحين والمنتقلين إلى السنة الأولى متوسط، شهادات شرفية تشجيعية ودفاتر التقييمات الكتابية في آجال أقصاها 22 منه.